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Де Врис заменит Алекса Албона на Гран-при Италии

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Резервный пилот Williams нидерландец Ник де Врис дебютирует в «Формуле-1» на Гран-при Италии, заменив тайца Алекса Албона.
Де Врис заменит Алекса Албона на Гран-при Италии
  • Gettyimages.ru

Замена произошла из-за госпитализации Албона с аппендицитом, сообщает пресс-служба Williams в своих социальных сетях. Команда также пожелала здоровья 26-летнему пилоту.

Ник де Врис провёл первую практику Гран-при Италии в составе Aston Martin 9 сентября, заменив Себастьяна Феттеля. По ходу сезона нидерландец принимал участие в тренировках за Williams в Испании и Mercedes во Франции.

Де Врис является чемпионом «Формулы-2» в 2019 году и «Формулы Е» в сезоне-2020/21.

После 15-ти этапов коллектив из Гроува занимает последнее место в турнирной таблице с четырьмя зачётными баллами. Отметим, что все очки команде принёс Албон.

16-й этап чемпионата мира пройдёт на трассе Монца с 9 по 11 сентября.

Ранее председатель правления Ferrari Джон Элканн заявил, что верит в главу команды Миттиа Бинотто, несмотря на большое количество ошибок конюшни в нынешнем сезоне.

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