Де Врис заменит Алекса Албона на Гран-при Италии
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Замена произошла из-за госпитализации Албона с аппендицитом, сообщает пресс-служба Williams в своих социальных сетях. Команда также пожелала здоровья 26-летнему пилоту.
Ник де Врис провёл первую практику Гран-при Италии в составе Aston Martin 9 сентября, заменив Себастьяна Феттеля. По ходу сезона нидерландец принимал участие в тренировках за Williams в Испании и Mercedes во Франции.
Де Врис является чемпионом «Формулы-2» в 2019 году и «Формулы Е» в сезоне-2020/21.
После 15-ти этапов коллектив из Гроува занимает последнее место в турнирной таблице с четырьмя зачётными баллами. Отметим, что все очки команде принёс Албон.
16-й этап чемпионата мира пройдёт на трассе Монца с 9 по 11 сентября.
Ранее председатель правления Ferrari Джон Элканн заявил, что верит в главу команды Миттиа Бинотто, несмотря на большое количество ошибок конюшни в нынешнем сезоне.