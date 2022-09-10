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Экхофф о последствиях коронавируса: у меня были проблемы со сном на протяжении долгого времени

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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о проблемах со сном после перенесённого в конце марта коронавируса.
Экхофф о последствиях коронавируса: у меня были проблемы со сном на протяжении долгого времени
  • AP

«У меня появились проблемы после ковида. Всё началось как обычное коронавирусное заболевание, а потом я много работала и не прислушивалась к своему телу», — приводит слова Экхофф TV2.

Она также подчеркнула, что в спорте сохраняла напор и усердные тренировки.

«У меня были проблемы со сном на протяжении долгого времени. Не пожелала бы такого даже злейшему врагу. Это было действительно серьёзно», — заключила Экхофф.

Экхофф является двукратной олимпийской чемпионкой, четырёхкратным призёром Олимпийских игр в личных гонках и десятикратной чемпионкой мира.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на новость, что Международный олимпийский комитет (МОК) сохранил санкции в отношении российских спортсменов.

 

 

 

 

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