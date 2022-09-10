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Плющенко сообщил, что Шифрина будет выступать за Израиль

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что российская фигуристка Софья Шифрина, которая занимается в академии «Ангелы Плющенко», будет представлять Израиль.
Плющенко сообщил, что Шифрина будет выступать за Израиль
  • РИА Новости

«Софья будет выступать за сборную Израиля, всё верно», — приводит слова Плющенко Metaratings.

Шифрина перешла в академию Плющенко от тренера Светланы Пановой. На первенстве России среди фигуристов младшего возраста в старшей возрастной категории сезона-2020/21 13-летняя спортсменка заняла 11-е место.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее в Федерации фигурного катания Израиля рассказали о ходе оформления смены спортивного гражданства Марии Дмитриевой из России.

 

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