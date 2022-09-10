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Головин заявил, что будет болеть за «Амкал» в Кубке России

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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своём отношении к медиафутболу.
Головин заявил, что будет болеть за «Амкал» в Кубке России
  • Gettyimages.ru

«У меня там за «Амкал» друг, кстати, играет — Лёха Гасилин. Мы с ним вместе юношеский Евро под руководством Дмитрия Хомухи выигрывали, а потом в молодёжке играли. Медиафутбол — это нормально. Я с Лёхой разговаривал, он говорил, что ему нравится», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что будет болеть за «Амкал». По его мнению, для медиафутбола это только начало и он будет развиваться очень серьёзно.

Напомним, что «Амкал» — российский любительский футбольный клуб из Москвы. Это одна из самых популярных медиафутбольных команд России.

«Амкал» в матче 1/128 финала плей-офф КР нанёс поражение «Твери» со счётом 1:0.

Ранее тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал об уровне российского чемпионата по физической подготовке.

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