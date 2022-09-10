Нобоа: у «Сочи» худшее поле

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа раскритиковал качество газона на домашнем стадионе «Фишт» после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Во втором тайме просели? Да, из-за поля. Оно не очень хорошее, слишком скользкое. Плюс у «Динамо» очень хорошая команда. С ними было тяжело играть. Три недели уже плохое поле. У нас самая хорошая погода, но худшее поле», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Игра на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счётом 2:1 в пользу черноморской команды.

В составе «Сочи» мячи забили Георгий Мелкадзе (шестая минута) и Кристиан Нобоа (11-я). У бело-голубых голом отметился Денис Макаров (40-я).

«Динамо» (16 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Сочи» (16) занимает пятую строчку.

Ранее полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о поражении в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».