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Журналист киевского «Динамо» раскритиковал турецких фанатов в матче с «Фенербахче»

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Журналист пресс-службы киевского «Динамо» Андрей Шахов раскритиковал фанатов «Фенербахче» за их поведение во время матча Лиги Европы с украинским клубом.
Журналист киевского «Динамо» раскритиковал турецких фанатов в матче с «Фенербахче»
  • AP

«Запасные футболисты «Динамо» шли разминаться — в них летят бутылки, оскорбляют их матерей и кричат: ​​«Слава Путину!» Шапаренко на носилках забирают с поля — они смеются над этим, матерят его следом и тыкают непристойные жесты», — написал Шахов в социальных сетях.

Он также выразил надежду, что ФИФА и УЕФА обратят внимание на поведение этих фанатов, а на матчах этой команды будет присутствовать больше правоохранительных органов.

8 сентября «Фенербахче» обыграл киевское «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счётом 2:1.

Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики» (0:5). В Лиге Европы бело-голубые сыграют в группе с «Ренном», «Фенербахче» и кипрским клубом АЕК.

Ранее УЕФА наказал «Фенербахче» за скандирование болельщиками клуба фамилии президента России Владимира Путина в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» в Стамбуле.

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