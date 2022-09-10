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Авербух: Зайцев сделал многое для фигурного катания в России

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Серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух заявил, что генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Вячеслав Зайцев всегда хорошо решал организационные и рутинные вопросы.

«Я лично не очень хорошо его знал, но он делал очень много работы в Федерации фигурного катания и всегда очень хорошо решал организационные и рутинные вопросы. Хочу выразить соболезнования его семье и близким», — цитирует Авербуха ТАСС.

Авербух подчеркнул, что порой некоторые люди остаются не очень заметными, но российское фигурное катание всегда будет занимать лидирующие позиции в мире.

«И заслуга Вячеслава Ивановича Зайцева в этом очень большая», — добавил хореограф.

9 сентября стало известно, что Зайцев скончался в возрасте 82 лет. Он занимал пост генерального секретаря ФФККР с 2002 по 2006 годы.

Ранее сообщалось, что скончалась бывший главный тренер сборной России по кёрлингу Ольга Андрианова.






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