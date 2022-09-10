Игрок сборной Киргизии — о матче с Россией: давно хотели сыграть с сильным соперником
«Давно ждали этого люди в стране, да и футболисты тоже хотели бы сыграть против такого соперника — тем более дома, на своём поле. Эмоции только самые положительные», — цитирует игрока Metaratings.
По его словам, в сборной Киргизии есть талантливые игроки, которые могут себя показать в ближайшем будущем, поиграть на хорошем уровне.
«Стараемся дать бой любому сопернику. Казахстан приезжал — мы выиграли со счетом 2:0. Недооценили нас, наверное. С Австралией играли, 1:2 им проиграли в упорной борьбе», — добавил футболист.
Контрольный матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.
Ранее Миралем Пьянич призвал отменить матч между сборными России и Боснии.