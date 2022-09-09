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Хусаинов — о назначении Мажича в ЭСК: выставочное приглашение

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал назначение в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) серба Милорада Мажича.

«Для меня это новый человек. В моё время он ещё был мальчишкой, поэтому мы не пересекались. Не имел возможности следить за его карьерой, но наверняка видел какие-то матчи. Обычно ведь на судью обращаешь внимание, когда он прокол совершает. Для меня это выставочное назначение», — цитирует Хусаинова РИА Новости.

По его словам, комиссию можно собрать из известных в недавнем прошлом арбитров, однако это не решит главной проблемы судейского корпуса — подготовку специалистов высокого уровня, которых надо признать штучным товаром.

«Они появляются после многолетней теоретической и в основном практической деятельности», — добавил Хусаинов.

49-летний Мажич стал девятым членом действующего состава ЭСК. Помимо серба, в состав комиссии входят Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Сергей Фурса, Николай Левников, Эдуард Малый.

Мажич имеет опыт работы на двух чемпионатах мира. Он также был арбитром матча за Суперкубок УЕФА и финала Лиги чемпионов.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис оценил судейство в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Торпедо» и «Ростовом».

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