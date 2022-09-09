Хавбек «Динамо» Макаров списал поражение от «Сочи» на плохое состояние поля
«Не знаю, для кого игра была тяжёлая. Я спишу всё на поле, потому что очень ужасное поле, на таком газоне невозможно играть в футбол. Из-за этого у нас не получалось», — цитирует Макарова «Матч ТВ».
Игра на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счётом 2:1 в пользу черноморской команды.
В составе «Сочи» мячи забили Георгий Мелкадзе (шестая минута) и Кристиан Нобоа (11-я минута). У бело-голубых голом отметился Макаров (40-я минута).
«Динамо» (16 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Сочи» (16) занимает пятую строчку.
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Сочи».