Хавбек «Динамо» Макаров списал поражение от «Сочи» на плохое состояние поля

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о поражении от «Сочи» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

«Не знаю, для кого игра была тяжёлая. Я спишу всё на поле, потому что очень ужасное поле, на таком газоне невозможно играть в футбол. Из-за этого у нас не получалось», — цитирует Макарова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счётом 2:1 в пользу черноморской команды.

В составе «Сочи» мячи забили Георгий Мелкадзе (шестая минута) и Кристиан Нобоа (11-я минута). У бело-голубых голом отметился Макаров (40-я минута).

«Динамо» (16 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. «Сочи» (16) занимает пятую строчку.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Сочи».