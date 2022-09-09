Канчельскис: «Зенит» провёл лучшую трансферную кампанию в РПЛ этим летом

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис оценил трансферную кампанию клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Самую лучшую трансферную компанию этим летом провёл «Зенит». Их новички намного лучше по уровню и классу тех футболистов, которые пришли в другие команды. Но это не означает, что они будут себя отлично чувствовать в России и хорошо играть», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Вместе с тем он подчеркнул, что новые футболисты обязаны усердно работать на тренировках, чтобы быть полезными «Зениту» на поле.

« Если они не будут работать и тренироваться, тогда они не помощники «Зениту», но я думаю, что этого не произойдёт», — заключил Канчельскис.

В летнее трансферное окно «Зенит» приобрёл защитника Родригао, хавбека Зелимхана Бакаева и нападающего Матео Кассьеру, а также арендовал голкипера Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.

«Зенит» (20 очков) лидирует в чемпионате России. ЦСКА и «Краснодар» (по 17 очков) делят второе место. Далее расположились «Динамо», «Спартак» и «Ростов» (по 16 очков).

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал закрытие трансферного окна в России.