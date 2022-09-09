Дубль Хайруллина принёс СКА победу над «Динамо» в матче КХЛ

Петербургский СКА на своём льду нанёс поражение «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Ледовом дворце завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе армейской команды шайбы забросили Марат Хайруллин (16-я, 18-я минуты), Александр Никишин (23-я), Валентин Зыков (51-я). У бело-голубых отличился Андрей Миронов (46-я).

Голкипер СКА Александр Самонов получил травму. В самом конце второго периода голкипер неудачно сделал шпагат, после чего не смог продолжить матч. Он покинул лёд с помощью партнёров. Место Самонова в воротах занял Дмитрий Николаев.

Ранее казанский «Ак Барс» в овертайме нанёс поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.