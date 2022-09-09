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Sport24: «Спартак» интересуется защитником Элабделлауи

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Норвежский защитник Омар Элабделлауи может продолжить карьеру в «Спартаке».
Sport24: «Спартак» интересуется защитником Элабделлауи
  • Gettyimages.ru

Помимо красно-белых, 30-летнего защитника также рассматривают в «Динамо», если трансфер Эли Дасы сорвётся, сообщает Sport24.

Норвежец выступал за «Манчестер Сити», «Фейеноорд», «Олимпиакос», «Халл Сити» и «Галатасарай».

На национальном уровне игрок провёл 49 матчей.

Трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) закрылось в ночь с 8 на 9 сентября.

Ранее сообщалось, что защитник Миха Мевля продолжит карьеру в столичном «Спартаке».

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