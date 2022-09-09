УЕФА начал расследование беспорядков на матче ЛК «Ницца» — «Кёльн»
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УЕФА рассмотрит метание предметов болельщиками, использование пиротехнических стредств, массовые беспорядки, а также ограничение движения зрителей со стороны охранного персонала, сообщает пресс-служба союза.
Беспорядки произошли 8 сентября на стадионе «Ниццы». Из-за этого было отложено начало игры. На трибунах столкнулись фанатские группировки французского и немецкого клубов. По сообщениям СМИ, в ходе беспорядков пострадали 32 человека. Матч завершился со счётом 1:1.
Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).