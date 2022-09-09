военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

УЕФА начал расследование беспорядков на матче ЛК «Ницца» — «Кёльн»

Короткая ссылка
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что было открыто дисциплинарное дело по факту беспорядков на матче группового этапа Лиги конференций между «Ниццей» и «Кёльном».
УЕФА начал расследование беспорядков на матче ЛК «Ницца» — «Кёльн»
  • Gettyimages.ru

УЕФА рассмотрит метание предметов болельщиками, использование пиротехнических стредств, массовые беспорядки, а также ограничение движения зрителей со стороны охранного персонала, сообщает пресс-служба союза.

Беспорядки произошли 8 сентября на стадионе «Ниццы». Из-за этого было отложено начало игры. На трибунах столкнулись фанатские группировки французского и немецкого клубов. По сообщениям СМИ, в ходе беспорядков пострадали 32 человека. Матч завершился со счётом 1:1.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить