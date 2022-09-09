УЕФА начал расследование беспорядков на матче ЛК «Ницца» — «Кёльн»

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что было открыто дисциплинарное дело по факту беспорядков на матче группового этапа Лиги конференций между «Ниццей» и «Кёльном».

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