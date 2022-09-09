Соколовская: Авербух вырастил Кондратюка как артиста

Известный тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о влиянии Ильи Авербуха на чемпиона Европы и России Марка Кондратюка.

«Авербух поставил Кондратюку показательную программу. Илья — это вообще наш крёстный отец, как говорится. Он же Марка, считайте, вырастил как артиста: с десяти лет Кондратюк у него чуть ли не во всех шоу выступал. В том же «Щелкунчике» едва ли не все роли перекатал, кем только не был: и солистом, и в массовке, и ёлочкой… Всегда Илья его брал к себе. Поэтому я даже не воспринимаю Авербуха как какого-то стороннего постановщика: для нас он родной человек», — сказала Соколовская в интервью RT.

Ранее Соколовская рассказала о целях Кондратюка на нынешний сезон.