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Соколовская: Авербух вырастил Кондратюка как артиста

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Известный тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о влиянии Ильи Авербуха на чемпиона Европы и России Марка Кондратюка.
Соколовская: Авербух вырастил Кондратюка как артиста
  • РИА Новости

«Авербух поставил Кондратюку показательную программу. Илья — это вообще наш крёстный отец, как говорится. Он же Марка, считайте, вырастил как артиста: с десяти лет Кондратюк у него чуть ли не во всех шоу выступал. В том же «Щелкунчике» едва ли не все роли перекатал, кем только не был: и солистом, и в массовке, и ёлочкой… Всегда Илья его брал к себе. Поэтому я даже не воспринимаю Авербуха как какого-то стороннего постановщика: для нас он родной человек», — сказала Соколовская в интервью RT.

Ранее Соколовская рассказала о целях Кондратюка на нынешний сезон.

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