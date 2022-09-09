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Смоляр выиграл квалификацию Гран-при Италии «Формулы-3»

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Российский гонщик MP Motorsport Александр Смоляр завоевал поул-позицию по итогам квалификации девятого этапа «Формулы-3» на трассе Монца.
Смоляр выиграл квалификацию Гран-при Италии «Формулы-3»
  • Gettyimages.ru

Россиянин проехал свой лучший круг за одну минуту 37,559 секунды. Вторым стал барбадосец Зейн Малоуни из Trident (0,047). Замкнул тройку чех Роман Станек, напарник Малоуни по команде (0,191).

Лидер чемпионата — француз Виктор Мартан из ART — стал четвёртым. Его преследователь в чемпионате и соотечественник Исаак Аджар из Hitech — 16-й.

За две гонки до конца разница между двумя претендентами на титул составляет четыре очка.

Для «Формулы-3» Гран-при Италии станет заключительным в сезоне 2022 года.

Первая гонка пройдёт 10 сентября в 11:35 мск, вторая — 11 сентября в 09:33 мск.

Ранее сообщалось, что монегаск Шарль Леклер из Ferrari стал быстрейшим в первой сессии свободных заездов Гран-при Италии «Формулы-1».

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