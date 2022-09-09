Смоляр выиграл квалификацию Гран-при Италии «Формулы-3»
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Россиянин проехал свой лучший круг за одну минуту 37,559 секунды. Вторым стал барбадосец Зейн Малоуни из Trident (0,047). Замкнул тройку чех Роман Станек, напарник Малоуни по команде (0,191).
Лидер чемпионата — француз Виктор Мартан из ART — стал четвёртым. Его преследователь в чемпионате и соотечественник Исаак Аджар из Hitech — 16-й.
За две гонки до конца разница между двумя претендентами на титул составляет четыре очка.
Для «Формулы-3» Гран-при Италии станет заключительным в сезоне 2022 года.
Первая гонка пройдёт 10 сентября в 11:35 мск, вторая — 11 сентября в 09:33 мск.
Ранее сообщалось, что монегаск Шарль Леклер из Ferrari стал быстрейшим в первой сессии свободных заездов Гран-при Италии «Формулы-1».