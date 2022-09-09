Смоляр выиграл квалификацию Гран-при Италии «Формулы-3»

Российский гонщик MP Motorsport Александр Смоляр завоевал поул-позицию по итогам квалификации девятого этапа «Формулы-3» на трассе Монца.

Россиянин проехал свой лучший круг за одну минуту 37,559 секунды. Вторым стал барбадосец Зейн Малоуни из Trident (0,047). Замкнул тройку чех Роман Станек, напарник Малоуни по команде (0,191).

Лидер чемпионата — француз Виктор Мартан из ART — стал четвёртым. Его преследователь в чемпионате и соотечественник Исаак Аджар из Hitech — 16-й.

За две гонки до конца разница между двумя претендентами на титул составляет четыре очка.

Для «Формулы-3» Гран-при Италии станет заключительным в сезоне 2022 года.

Первая гонка пройдёт 10 сентября в 11:35 мск, вторая — 11 сентября в 09:33 мск.

Ранее сообщалось, что монегаск Шарль Леклер из Ferrari стал быстрейшим в первой сессии свободных заездов Гран-при Италии «Формулы-1».