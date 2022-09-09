Алдонин: если «Краснодар» закроет Карраскаля, у ЦСКА уменьшится сила атаки

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы московского клуба в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Если «Краснодар» закроет Карраскаля, то у ЦСКА всё развалится в атаке? Я думаю, что дома Карраскаль при поддержке своих трибун очень ярко действует в атаке. В принципе, если сумеют его закрыть, то, конечно, атакующий потенциал сразу уменьшается заметно — когда Карраскаль в форме, на ходу, то командная игра в атаке преображается», — цитирует Алдонина ТАСС.

По его мнению, ЦСКА в домашних матчах может считаться фаворитом с любым соперником. Алдонин считает, что обе команды показывают симпатичный футбол, который нравится зрителям.

«Болельщикам, конечно, хочется зрелища и голов, хотелось бы результативной победы ЦСКА», — добавил Алдонин.

ЦСКА 10 сентября примет «Краснодар» на «ВЭБ-Арене». Игра начнётся в 17:30 мск.

ЦСКА (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (17) располагается на третьей позиции.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове.