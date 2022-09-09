Тренер «Урала» Гончаренко обвинил судей в предвзятости

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы не можем спокойно смотреть на те результативные ошибки, которые совершаются в отношении нас. Их очень много. Я иногда задаюсь вопросом: это случайность или предвзятость? Потому что аномально много ошибаются против нас. В идентичных ситуациях мы получаем штрафные и карточки, соперники же отделываются устным предупреждением, а иногда на их фолы просто закрывают глаза», — приводит слова Гончаренко официальный сайт команды.

Он также заявил, что клуб не просит помощи от судейского корпуса. По словам тренера, в команде просто хотят объективности и последовательности в решениях арбитров.

Следующим соперником «Урала» станет московское «Торпедо». Матч пройдёт 11 сентября. Начало — в 13:00 мск.

После восьми туров РПЛ «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав одно очко. «Торпедо» находится на 15-м месте (одно очко).

Ранее «Урал» сообщил о подписании сербского атакующего полузащитника «Олимпиакоса» Лазара Ранджеловича.