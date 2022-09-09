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Немчинов встретится с Дипчиковым на турнире ACA 144

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Стал известен полный файт-кард ACA 144, которой пройдёт 9 сентября в Минске.
Немчинов встретится с Дипчиковым на турнире ACA 144
  • Gettyimages.ru

В главном бою вечера россиянин Виталий Немчинов встретится с болгарином Николой Дипчиковым.

Полный файт-кард турнира:

Адлан Ибрагимов (Россия) — Леонардо Силва (Бразилия);

Александр Ковалев (Беларусь) — Ахмад-Хан Боков (Россия);

Адлан Батаев (Россия) — Александр Пдусон (Россия);

Виктор Макаренко (Беларусь) - Вахид Нажанд(Афганистан);

Арби Агуев (Россия) — Василий Курочкин (Россия);

Бидзина Гавашелишвили (Грузия) — Герман Барсегян (Россия);

Владислав Мишкевич (Беларусь) — Реза Горбанхани (Иран);

Важа Циптаури (Грузия) — Магомед Гиназов (Россия);

Замир Арипшев (Россия) — Калос Аугусто Сантос да Сильва (Бразилия);

Халид Сатуев (Россия) — Гильерме Дойн (Бразилия).

Начало турнира 18:30 мск.

Ранее сообщалось, что боец Андрей Кошкин проведёт поединок с Артёмом Резниковым в полуфинале на турнире Grand Prix ACA.

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