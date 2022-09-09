Немчинов встретится с Дипчиковым на турнире ACA 144
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В главном бою вечера россиянин Виталий Немчинов встретится с болгарином Николой Дипчиковым.
Полный файт-кард турнира:
Адлан Ибрагимов (Россия) — Леонардо Силва (Бразилия);
Александр Ковалев (Беларусь) — Ахмад-Хан Боков (Россия);
Адлан Батаев (Россия) — Александр Пдусон (Россия);
Виктор Макаренко (Беларусь) - Вахид Нажанд(Афганистан);
Арби Агуев (Россия) — Василий Курочкин (Россия);
Бидзина Гавашелишвили (Грузия) — Герман Барсегян (Россия);
Владислав Мишкевич (Беларусь) — Реза Горбанхани (Иран);
Важа Циптаури (Грузия) — Магомед Гиназов (Россия);
Замир Арипшев (Россия) — Калос Аугусто Сантос да Сильва (Бразилия);
Халид Сатуев (Россия) — Гильерме Дойн (Бразилия).
Начало турнира 18:30 мск.
Ранее сообщалось, что боец Андрей Кошкин проведёт поединок с Артёмом Резниковым в полуфинале на турнире Grand Prix ACA.