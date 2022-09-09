Агент Ненахова сообщил о возвращении футболиста в общую группу «Локомотива»

Агент защитника «Локомотива» Максима Ненахова Александр Клюев рассказал, что игрок восстановился от повреждения.

«Максим вернулся в общую группу «Локомотива». Сейчас тренируется с командой. Более того, он поедет с командой в Воронеж. Как минимум, он будет в заявке на матч с «Факелом», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Ненахов получил травму на 82-й минуте матча третьего тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5).

Защитник в сезоне-2022/23 в двух матчах Российской премьер-лиги не отметился результативными действиями.

«Локомотив» в девятом туре 11 сентября сыграет на выезде с «Факелом».

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе бразильского полузащитника Педриньо из «Америки» в «Локомотив».