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Агент Ненахова сообщил о возвращении футболиста в общую группу «Локомотива»

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Агент защитника «Локомотива» Максима Ненахова Александр Клюев рассказал, что игрок восстановился от повреждения.
Агент Ненахова сообщил о возвращении футболиста в общую группу «Локомотива»
  • Gettyimages.ru

«Максим вернулся в общую группу «Локомотива». Сейчас тренируется с командой. Более того, он поедет с командой в Воронеж. Как минимум, он будет в заявке на матч с «Факелом», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Ненахов получил травму на 82-й минуте матча третьего тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5).

Защитник в сезоне-2022/23 в двух матчах Российской премьер-лиги не отметился результативными действиями.

«Локомотив» в девятом туре 11 сентября сыграет на выезде с «Факелом».

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе бразильского полузащитника Педриньо из «Америки» в «Локомотив».

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