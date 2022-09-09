Гаджиев: победе Черчесова в ЛЕ радуешься больше, когда в Европе русофобское настроение

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на победу «Ференцвароша», под руководством российского тренера Станислава Черчесова, над «Трабзонспором» в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Очень рад победе «Ференцвароша» в Лиге Европы по простой причине: там работает наш тренер. В связи со всеми событиями, которые происходят на планете Земля… Победе Черчесова в ЛЕ радуешься больше, когда в Европе русофобское настроение», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Игра группы Н на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Черчесова.

В составе венгерской команды мячи забили Токмак Нгуен (на пятой и 44-й минутах) и Адама Траоре (на 29-й минуте). В турецком клубе отличился Макси Гомес (на 40-й минуте) и Умут Бозок (на 71-й минуте).

«Ференцварош» в начале второго тайма остался в меньшинстве после удаления Эльдара Чивича.

Ранее Черчесов подвёл итоги первой игры группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором».