«РБК Спорт»: Матыцын приступил к работе на посту президента «Спартака»
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Матыцын приступил к выполнению обязанностей на посту президента красно-белых, сообщает «РБК Спорт».
Уточняется, что трансфер нападающего Кейта Бальде в «Спартак» уже согласовывался с Матыцыным.
5 сентября «Матч ТВ» сообщал, что президентом «Спартака» будет Матыцын. Также отмечалось, что Евгений Мележиков сохранит за собой должность генерального директора красно-белых.
22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что председателем совета директоров «Спартака» станет Матыцын.