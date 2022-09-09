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«РБК Спорт»: Матыцын приступил к работе на посту президента «Спартака»

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Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын приступил к выполнению обязанностей на посту президента московского «Спартака».
«РБК Спорт»: Матыцын приступил к работе на посту президента «Спартака»
  • Legion-Media

Матыцын приступил к выполнению обязанностей на посту президента красно-белых, сообщает «РБК Спорт».

Уточняется, что трансфер нападающего Кейта Бальде в «Спартак» уже согласовывался с Матыцыным.

5 сентября «Матч ТВ» сообщал, что президентом «Спартака» будет Матыцын. Также отмечалось, что Евгений Мележиков сохранит за собой должность генерального директора красно-белых.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что председателем совета директоров «Спартака» станет Матыцын.

 

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