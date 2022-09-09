В УЕФА ответили на вопрос о возможном допуске сборной России к отбору на Евро-2024

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили на вопрос о допуске сборной России к матчам отбора чемпионата Европы — 2024.

«Мы убедительно напоминаем вам, что в соответствии с пресс-релизом, опубликованным 28 февраля 2022 года, все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления», — приводит слова пресс-службы организации «Спорт-Экспресс».

Жеребьёвка группового этапа Евро-2024 состоится 9 октября. Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в нём примут участие 24 национальные команды.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы национальной команды получить допуск к отборочному турниру чемпионата Европы — 2024.