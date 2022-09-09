Колыванов: «Пари НН» в нынешнем сезоне не боится идти вперёд, хочет брать своё

Российский тренер Игорь Колыванов оценил игру «Пари Нижний Новгород» под руководством Михаила Галактионова.

«Отрадно, что «Пари НН» под руководством Галактионова больше атакует и не боится идти вперёд даже в матчах с превосходящими в классе соперниками. Зачастую они ловят кураж, что помогает отбирать очки у грандов. Да, у тебя может что-то не получаться, но команда хочет брать своё. При этом подопечные Галактионова понимают, что в состоянии показывать красивый современный футбол. И подбор исполнителей позволяет делать это, а не запираться в обороне», — заявил Колыванов RT.

Ранее Колыванов прокомментировал выступление грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи».