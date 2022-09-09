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Колыванов: «Пари НН» в нынешнем сезоне не боится идти вперёд, хочет брать своё

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Российский тренер Игорь Колыванов оценил игру «Пари Нижний Новгород» под руководством Михаила Галактионова.
Колыванов: «Пари НН» в нынешнем сезоне не боится идти вперёд, хочет брать своё
  • РИА Новости

«Отрадно, что «Пари НН» под руководством Галактионова больше атакует и не боится идти вперёд даже в матчах с превосходящими в классе соперниками. Зачастую они ловят кураж, что помогает отбирать очки у грандов. Да, у тебя может что-то не получаться, но команда хочет брать своё. При этом подопечные Галактионова понимают, что в состоянии показывать красивый современный футбол. И подбор исполнителей позволяет делать это, а не запираться в обороне», — заявил Колыванов RT.

Ранее Колыванов прокомментировал выступление грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

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