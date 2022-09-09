Колыванов советует не торопиться называть Галактионова тренером — открытием РПЛ

Российский тренер Игорь Колыванов оценил работу главного специалиста Михаила Галактионова в «Пари Нижний Новгород»

«Для того чтобы назвать Галактионова тренером — открытием РПЛ, необходимо дождаться хотя бы окончания первого круга. Основные матчи «Пари Нижний Новгород» ждут впереди, у них довольно непростой график. Понятное дело, что тренер проводит неплохую работу, но все понимают, когда она получит оценку. После ухода Александра Кержакова тактический рисунок у нижегородцев однозначно поменялся, однако он работал с командой в первый год её выступления в РПЛ, когда она только поднялась из ФНЛ. Летом же клуб неплохо усилился. Оба проявили себя неплохо, но впереди у Галактионова много работы», — заявил Колыванов RT.

Ранее Колыванов прокомментировал выступление грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи».