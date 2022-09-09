Рианчо: Мевля творил историю в «Зените», а теперь может делать то же самое и в «Спартаке
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«Мевля раньше творил историю в «Зените», а теперь может делать то же самое и в «Спартаке». Он не предатель, а профессиональный футболист — должен работать там, куда его позовут», — цитирует Рианчо Sport24.
Он также подчеркнул, что болельщики красно-белых должны понять переход футболиста. По его словам, фанатам нужно поддерживать свою команду.
Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.
Ранее Андрей Степанов, агент Мевли, рассказал о реакции игрока на сравнение с бывшим защитником московского «Спартака» Самуэлем Жиго.