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Рианчо: Мевля творил историю в «Зените», а теперь может делать то же самое и в «Спартаке

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Тренер Рауль Рианчо заявил, что нельзя называть предателем бывшего защитника «Зенита» Миху Мевлю, который подписал контракт со «Спартаком».
Рианчо: Мевля творил историю в «Зените», а теперь может делать то же самое и в «Спартаке
  • Gettyimages.ru

«Мевля раньше творил историю в «Зените», а теперь может делать то же самое и в «Спартаке». Он не предатель, а профессиональный футболист — должен работать там, куда его позовут», — цитирует Рианчо Sport24.

Он также подчеркнул, что болельщики красно-белых должны понять переход футболиста. По его словам, фанатам нужно поддерживать свою команду.

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее Андрей Степанов, агент Мевли, рассказал о реакции игрока на сравнение с бывшим защитником московского «Спартака» Самуэлем Жиго.

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