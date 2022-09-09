Агент Конте: переговоров между Антонио и «Спартаком» никогда не было
- РИА Новости
«Федун уговаривал Конте возглавить Спартак? Ничего не знаю об этой истории. Переговоров между Конте и «Спартаком» никогда не было», — приводит слова Пасторелло Sport24.
Конте в разное время тренировал сборную Италии, лондонский «Челси», туринский «Ювентус» и миланский «Интер». 52-летний итальянский специалист подписал контракт с «Тоттенхэмом» до лета 2023 года с возможностью продления.
«Шпоры» (14 очков) занимают третье место в турнирной таблице. «Арсенал» (15) лидирует в чемпионате Англии.
Ранее Конте высказался о турнирной ситуации в чемпионате Англии.