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Агент Конте: переговоров между Антонио и «Спартаком» никогда не было

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Федерико Пасторелло, представитель главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, прокомментировал новость, что бывший владелец «Спартака» Леонид Федун предлагал итальянскому специалисту возглавить московскую команду.
Агент Конте: переговоров между Антонио и «Спартаком» никогда не было
  • РИА Новости

«Федун уговаривал Конте возглавить Спартак? Ничего не знаю об этой истории. Переговоров между Конте и «Спартаком» никогда не было», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Конте в разное время тренировал сборную Италии, лондонский «Челси», туринский «Ювентус» и миланский «Интер». 52-летний итальянский специалист подписал контракт с «Тоттенхэмом» до лета 2023 года с возможностью продления.

«Шпоры» (14 очков) занимают третье место в турнирной таблице. «Арсенал» (15) лидирует в чемпионате Англии.

Ранее Конте высказался о турнирной ситуации в чемпионате Англии.

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