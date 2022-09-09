Агент Конте: переговоров между Антонио и «Спартаком» никогда не было

Федерико Пасторелло, представитель главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, прокомментировал новость, что бывший владелец «Спартака» Леонид Федун предлагал итальянскому специалисту возглавить московскую команду.

«Федун уговаривал Конте возглавить Спартак? Ничего не знаю об этой истории. Переговоров между Конте и «Спартаком» никогда не было», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Конте в разное время тренировал сборную Италии, лондонский «Челси», туринский «Ювентус» и миланский «Интер». 52-летний итальянский специалист подписал контракт с «Тоттенхэмом» до лета 2023 года с возможностью продления.

«Шпоры» (14 очков) занимают третье место в турнирной таблице. «Арсенал» (15) лидирует в чемпионате Англии.

Ранее Конте высказался о турнирной ситуации в чемпионате Англии.