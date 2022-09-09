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Гараничев: понял, что извинения Губерниева вообще ничего не значат и ничего не стоят

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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2014 по биатлону Евгений Гараничев рассказал, как относится к критике со стороны известного комментатора Дмитрия Губерниева.
Гараничев: понял, что извинения Губерниева вообще ничего не значат и ничего не стоят
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«В глаза Дима мне всегда говорил только хорошее. Утром мы пересекаемся, например, я на пробежке, а он на прогулке с палками. Дима желал здоровья, хороших результатов, был приветлив. А спустя несколько часов в эфире просто поливал меня всячески», — приводит слова Гараничева «Чемпионат».

Биатлонист также подчеркнул, что когда-то считал взаимоотношения с Губерниевым дружескими. По его словам, он пару раз воспринял критику, так как комментатор действительно переживал и болел за команду.

«Но потом понял, что его извинения вообще ничего не значат и ничего не стоят. Не мне его судить, но я просто привел пример того, что происходило между нами. А нас с ним связывало многолетнее общение», — заключил Гараничев.

Гараничев начинал сезон в составе сборной России на Кубке мира, впоследствии продолжил выступление на Кубке IBU. В конечном итоге спортсмена не включили в состав олимпийской команды на Игры-2022 в Пекине.

8 июня Гараничев не попал в списки кандидатов в основную национальную команду на сезон-2022/23.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что намерен выступить по видеосвязи на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

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