«Урал» объявил о трансфере игрока «Олимпиакоса» Ранджеловича

«Урал» сообщил о подписании сербского атакующего полузащитника «Олимпиакоса» Лазара Ранджеловича.

Екатеринбургский клуб на официальном сайте объявил о подписании хавбека Ранджеловича. Сербский футболист будет выступать за клуб под 9-м номером.

Уточняется, что срок контракта и детали сделки не разглашаются.

25-летний сербский хавбек выступал за «Радан», «Раднички», «Леганес». В 2019 году Ранджелович присоединился к «Олимпиакосу». Он провёл в клубе 75 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее новичок «Урала» Рай Влут рассказал, как перед переездом в Россию консультировался с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.