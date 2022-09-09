Агент Норманна высказался о решении не вызывать игрока в сборную Норвегии

Евгений Новиков, представитель норвежского полузащитника Матиаса Норманна, прокомментировал решение тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена не вызывать футболиста в национальную команду из-за решения выступать в России.

«Думаю, Матиас предполагал, что в сборную Норвегии его могут перестать вызывать. Это его выбор», — цитирует Новикова «Чемпионат».

«Динамо» 6 сентября объявило о трансфере Норманна. Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2021/22 норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Главный тренер сборной Норвегии принял решение не вызывать Норманна в национальную команду из-за трансфера хавбека в «Динамо».

Ранее Норманн рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в московском «Динамо».