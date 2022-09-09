Агент Норманна высказался о решении не вызывать игрока в сборную Норвегии
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«Думаю, Матиас предполагал, что в сборную Норвегии его могут перестать вызывать. Это его выбор», — цитирует Новикова «Чемпионат».
«Динамо» 6 сентября объявило о трансфере Норманна. Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2021/22 норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».
Главный тренер сборной Норвегии принял решение не вызывать Норманна в национальную команду из-за трансфера хавбека в «Динамо».
Ранее Норманн рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в московском «Динамо».