военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Норманна высказался о решении не вызывать игрока в сборную Норвегии

Короткая ссылка
Евгений Новиков, представитель норвежского полузащитника Матиаса Норманна, прокомментировал решение тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена не вызывать футболиста в национальную команду из-за решения выступать в России.
Агент Норманна высказался о решении не вызывать игрока в сборную Норвегии
  • Gettyimages.ru

«Думаю, Матиас предполагал, что в сборную Норвегии его могут перестать вызывать. Это его выбор», — цитирует Новикова «Чемпионат».

«Динамо» 6 сентября объявило о трансфере Норманна. Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2021/22 норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Главный тренер сборной Норвегии принял решение не вызывать Норманна в национальную команду из-за трансфера хавбека в «Динамо».

Ранее Норманн рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в московском «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить