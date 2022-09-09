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Федерация хоккея Словакии выступила с заявлением по игрокам из КХЛ

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Словацкая федерация хоккея выпустила заявление по игрокам, выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Федерация хоккея Словакии выступила с заявлением по игрокам из КХЛ
  • РИА Новости

«Мы будем приглашать игроков в сборную в соответствии с их текущей формой, а не в соответствии с лигой, в которой они выступают. Исполнительный комитет и Словацкая хоккейная ассоциация всегда будут соблюдать международные соглашения и действующие законы», — приводит текст заявления sport.cz.

Напомним, что 22 июля в Латвийской хоккейной федерации (LHF) отклонили запрос на переход Яниса Калниньша в хабаровский клуб. Заявка на переход хоккеиста поступила в трансферную систему IIHF, но LHF заблокировала сделку.

6 июля стало известно, что вратаря исключили из состава сборной Латвии после перехода в российский клуб.

30 августа сообщалось, что шведские хоккеисты, играющие в КХЛ, не смогут выступать за национальную сборную.

Ранее казанский «Ак Барс» в овертайме нанёс поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

 

 

 

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