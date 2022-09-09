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Дмитрий Комбаров: уровень РПЛ упал

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался об уровне чемпионата России и позиции красно-белых в турнирной таблице.
Дмитрий Комбаров: уровень РПЛ упал
  • РИА Новости

«Давайте будем честны: уровень РПЛ упал. Команды с большим бюджетом априори имеют преимущество перед другими. У «Спартака» хороший состав, хорошие футболисты. У многих конкурентов уехали иностранцы. У «Спартака» некоторые остались, а некоторые и пришли», — цитирует Комбарова «Чемпионат».

В девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Игра пройдёт 11 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:45 мск.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Ростов» расположился на пятой позиции (16). Лидер — «Зенит» (20 очков).

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал трансфер словенского защитника Михи Мевли в московский клуб.

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