Воробьёв: у «Оренбурга» будет особый настрой на «Зенит»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв рассказал, что у команды будет особый настрой на матч девятого тура чемпионата России с «Зенитом».

«Конечно, у нас будет особый настрой на «Зенит». И задача — каждый матч выиграть и играть в свою игру. Это футбол — вышли, проиграли или выиграли. Никогда не было такого, что кто-то к нам приходит и говорит: давай сдавать», — цитируют Воробьёва «Известия».

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Оренбургом» пройдёт 11 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 17:30 мск.

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 16 очков. Лидер — «Зенит» (20 очков).

Ранее главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка рассказал, почему решил остаться в России.