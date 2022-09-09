Агент Янсане рассказал, почему футболист перешёл в «Пари НН»

Оробийи Роудс, агент новичка «Пари Нижний Новгород» Момо Янсане, прокомментировал переход гвинейца в клуб.

«Момо хотели много клубов. Очень много предложений из Турции. Он выбрал «Нижний», потому что уже выступал за команду. У него остались хорошие воспоминания о клубе, и Янсане хотел выступать именно здесь. Условия? Аренда с правом выкупа. Сумму сказать не могу», — приводит слова Роудса Sport24.

25-летний Янсане выступал за «Пари НН» весной 2021 года. Он провёл за нижегородский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Затем футболист перешёл в «Шериф», где провёл 35 матчей, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее полузащитник Илья Жигулёв подписал двухлетнее соглашение с «Пари Нижний Новгород».