Булыкин: Головин внёс ощутимый вклад в победу «Монако» над «Црвеной Звездой»
«Головин — молодец, проявил себя. Внёс свой ощутимый вклад в победу. Это здорово, когда ты играешь в еврокубках и добиваешься результатов. Самое главное, чтобы он играл и приносил пользу команде», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».
Игра группы Н на стадионе «Райко Митич» в Белграде завершилась со счётом 1:0 в пользу команду Филиппа Клемана.
Мяч забил Брил Эмболо (на 74-й минуте, пенальти).
Российский полузащитник Головин начал матч с первых минут. Хавбек «Монако» заработал пенальти.
26-летний Головин перешёл в 2018 году из московского ЦСКА в «Монако». Transfermarkt оценивает его стоимость в €25 млн. В составе французского клуба Головин в 139 матчах забил 17 голов и сделал 27 результативных передач.
Ранее Головин дал совет российским футболистам.