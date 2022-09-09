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Булыкин: Головин внёс ощутимый вклад в победу «Монако» над «Црвеной Звездой»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Црвеной Звездой».

«Головин — молодец, проявил себя. Внёс свой ощутимый вклад в победу. Это здорово, когда ты играешь в еврокубках и добиваешься результатов. Самое главное, чтобы он играл и приносил пользу команде», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Игра группы Н на стадионе «Райко Митич» в Белграде завершилась со счётом 1:0 в пользу команду Филиппа Клемана.

Мяч забил Брил Эмболо (на 74-й минуте, пенальти).

Российский полузащитник Головин начал матч с первых минут. Хавбек «Монако» заработал пенальти.

26-летний Головин перешёл в 2018 году из московского ЦСКА в «Монако». Transfermarkt оценивает его стоимость в €25 млн. В составе французского клуба Головин в 139 матчах забил 17 голов и сделал 27 результативных передач.

Ранее Головин дал совет российским футболистам.

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