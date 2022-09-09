Бояринцев: на фоне быстрых отставок ситуация для Слуцкого очень комфортная
«На фоне быстрых отставок в нашем футболе ситуация для Слуцкого очень комфортная», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».
По словам экс-футболиста «Спартака», он был очень удивлён вылету «Рубина» в Первую лигу.
«Они хороший раздражитель для других команд. Столкнулись с сопротивлением, поэтому и забуксовали. Но, думаю, чуть позже они раскачаются и станут претендентами на возвращение в РПЛ», — добавил Бояринцев.
«Рубин» (13 очков) по итогам восьми туров занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее в «Рубине» сообщили, что защитник Сильвие Бегич перейдёт в «Урал».