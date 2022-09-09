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Бояринцев: на фоне быстрых отставок ситуация для Слуцкого очень комфортная

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Бывший футболист «Рубина» Денис Бояринцев прокомментировал работу Леонида Слуцкого в казанском клубе.

«На фоне быстрых отставок в нашем футболе ситуация для Слуцкого очень комфортная», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

По словам экс-футболиста «Спартака», он был очень удивлён вылету «Рубина» в Первую лигу.

«Они хороший раздражитель для других команд. Столкнулись с сопротивлением, поэтому и забуксовали. Но, думаю, чуть позже они раскачаются и станут претендентами на возвращение в РПЛ», — добавил Бояринцев.

«Рубин» (13 очков) по итогам восьми туров занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее в «Рубине» сообщили, что защитник Сильвие Бегич перейдёт в «Урал».







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