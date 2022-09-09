Устюгов пропустит летний чемпионат России по лыжероллерам
«Гонки да, вчера по плану с тренером Маркусом Крамером эсэмэсились. Он сказал, лучше набрать тренировочные часы спокойно», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».
Устюгов дал понять, что он заболел. Лыжник опубликовал фотографию с градусником, на котором была зафиксирована температура 38,1.
Чемпионат России по лыжероллерам в Тюмени пройдёт с 16 по 20 сентября.
Устюгов является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете.
Ранее Устюгов высказался о шансах российских лыжников попасть на чемпионат мира.