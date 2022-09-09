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Устюгов пропустит летний чемпионат России по лыжероллерам

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, почему пропустит летний чемпионат России в Тюмени.

«Гонки да, вчера по плану с тренером Маркусом Крамером эсэмэсились. Он сказал, лучше набрать тренировочные часы спокойно», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».

Устюгов дал понять, что он заболел. Лыжник опубликовал фотографию с градусником, на котором была зафиксирована температура 38,1.

Чемпионат России по лыжероллерам в Тюмени пройдёт с 16 по 20 сентября.

Устюгов является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете.

Ранее Устюгов высказался о шансах российских лыжников попасть на чемпионат мира.



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