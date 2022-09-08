Юров — о двух поражениях «Металлурга»: через эти ошибки мы станем сильнее

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским «Амуром».

«Всё было в наших руках. Мы контролировали игру и должны были побеждать. Не знаю, что произошло. Разберём ошибки, думаю, у нас всё наладится. Поэтому просьба к болельщикам не посылать ни тренеров, ни нас. Мы всё сами понимаем. Они должны войти в наше положение и поддержать нас», — цитирует Юрова «Спорт-Экспресс».

Форвард объяснил, почему «Металлург» упустил в очередной раз победу в концовке матча.

«Будем разбирать моменты с тренерами. Опять же, это только начало сезона. Всё наладится. Впереди 64 игры. Через эти ошибки мы станем сильнее», — заключил Юров.

«Амур» победил в гостях «Металлург», проигрывая с разницей в две шайбы (5:4).

«Металлург» на старте сезона потерпел поражение в трёх матчах, а в одном одержал победу.

Ранее СКА одержал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/23.