Юров — о двух поражениях «Металлурга»: через эти ошибки мы станем сильнее
«Всё было в наших руках. Мы контролировали игру и должны были побеждать. Не знаю, что произошло. Разберём ошибки, думаю, у нас всё наладится. Поэтому просьба к болельщикам не посылать ни тренеров, ни нас. Мы всё сами понимаем. Они должны войти в наше положение и поддержать нас», — цитирует Юрова «Спорт-Экспресс».
Форвард объяснил, почему «Металлург» упустил в очередной раз победу в концовке матча.
«Будем разбирать моменты с тренерами. Опять же, это только начало сезона. Всё наладится. Впереди 64 игры. Через эти ошибки мы станем сильнее», — заключил Юров.
«Амур» победил в гостях «Металлург», проигрывая с разницей в две шайбы (5:4).
«Металлург» на старте сезона потерпел поражение в трёх матчах, а в одном одержал победу.
Ранее СКА одержал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/23.