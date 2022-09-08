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«Ференцварош» в меньшинстве обыграл в матче ЛЕ «Трабзонспор»

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«Ференцварош» на своём поле переиграл «Трабзонспор» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Игра группы Н на стадиона «Гроупама Арена» в Будапеште завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Станислава Черчесова.

В составе венгерской команды мячи забили Токмак Нгуен (на пятой и 44-й минутах) и Адама Траоре (на 29-й минуте). В турецком клубе отличился Макси Гомес (на 40-й минуте) и Умут Бозок (на 71-й минуте).

«Ференцварош» в начале второго тайма остался в меньшинстве после удаления Эльдара Чивича (на 16-й минуте).

Ранее сообщалось, что «Цюрих» на своём поле в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил лондонскому «Арсеналу».

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