Петржела не считает предательством переход экс-защитника «Зенита» Мевли в «Спартак»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал трансфер бывшего защитника сине-бело-голубых Михи Мевли в московский «Спартак».

«Не вижу в этом ничего такого. Он не был железным игроком основы. Вот когда Быстров оказался в «Спартаке», это было предательством. Владимир — воспитанник, классно играл в молодёжке «Зенита». Тогда многие были в ярости», — цитирует чешского специалиста «Чемпионат».

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что московская команда проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.