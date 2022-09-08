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Жулин: общество негативно относится к смене спортивного гражданства

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин, считает, что большинство жителей России не приветствуют смену спортивного гражданства.

«Надо смотреть, как на это будет реагировать федерация, наша страна. Считаю, это сейчас не приветствуется. Думаю, в этой ситуации никто из сборной ничего менять не будет», — цитирует Жулина ТАСС.

По его мнению, тенденция со сменой спортивного гражданства продолжится, поскольку фигуристы второго эшелона пытаются вырваться куда-то, потому что в России шансов у них нет.

«Они пытаются представлять другие страны — любые, где будут первым номером, чтобы выступать на чемпионатах Европы и мира», — добавил Жулин.

По сообщениям СМИ, за последние полгода 19 российских фигуристов подали заявки на переход в другие сборные.

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили об отсутствии заявок на смену гражданства от спортсменов топ-уровня.



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