Жулин: общество негативно относится к смене спортивного гражданства
«Надо смотреть, как на это будет реагировать федерация, наша страна. Считаю, это сейчас не приветствуется. Думаю, в этой ситуации никто из сборной ничего менять не будет», — цитирует Жулина ТАСС.
По его мнению, тенденция со сменой спортивного гражданства продолжится, поскольку фигуристы второго эшелона пытаются вырваться куда-то, потому что в России шансов у них нет.
«Они пытаются представлять другие страны — любые, где будут первым номером, чтобы выступать на чемпионатах Европы и мира», — добавил Жулин.
По сообщениям СМИ, за последние полгода 19 российских фигуристов подали заявки на переход в другие сборные.
Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили об отсутствии заявок на смену гражданства от спортсменов топ-уровня.