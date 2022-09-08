Нгамалё: для меня большая честь стать игроком «Динамо»

Нападающий Николас Нгамалё высказался о переходе в московский футбольный клуб «Динамо».

«Я могу играть на позиции вингера и нападающего. Для меня большая честь быть здесь. Это отличная возможность и новый вызов для меня», — цитирует камерунского форварда пресс-служба бело-голубых.

По словам Нгамалё, главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович намерен использовать его в качестве флангового нападающего.

«Я могу сыграть и слева, и справа, и нападающим — это для меня не имеет значения», — сказал Нгамалё.

Контракт с футболистом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один.

28-летний нападающий играл за «Янг Бойз» с 2017 года. За это время он провёл за клуб 224 матча, в которых забил 40 мячей и отдал 48 результативных передач.

Ранее защитник «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.