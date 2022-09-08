«Торпедо» подписало экс-хавбека «Хайдука» Чурича

Хорватский полузащитник «Шибеника» Марио Чурич продолжит карьеру в московском футбольном клубе «Торпедо».

Чёрно-белые объявили о подписании полузащитника Чурича. 23-летний хорват является воспитанником «Хайдука». Полузащитник перешел в «Шибеник» в 2019 году, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,3 млн. Чурич в сезоне-2021/22 провел за «Шибеник» 37 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 21-летний сербский защитник Боян Роганович продолжит карьеру в «Торпедо».