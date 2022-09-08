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Габриэль подписал контракт с ФК «Локомотив»

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Бразильский полузащитник Педро Габриэль продолжит карьеру в московском футбольном клубе «Локомотив».
Габриэль подписал контракт с ФК «Локомотив»
  • © Пресс-служба ф/к "Локомотив"

«Состав нашей команды пополнил Габриэль. «Локомотив» и 22-летний хавбек подписали соглашение сроком на четыре года. Новоиспечённый железнодорожник будет играть под номером 29», — сообщает пресс-служба «Локо».

Габриель выступал за «Аудакс Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе», «Ред Булл Бригантино» и «Америка Минейро». В текущем сезоне хавбек играл за «Америку». В 34 матчах он забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Педриньо, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив».

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