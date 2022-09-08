Габриэль подписал контракт с ФК «Локомотив»
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«Состав нашей команды пополнил Габриэль. «Локомотив» и 22-летний хавбек подписали соглашение сроком на четыре года. Новоиспечённый железнодорожник будет играть под номером 29», — сообщает пресс-служба «Локо».
Габриель выступал за «Аудакс Сан-Паулу», «Атлетико Паранаэнсе», «Ред Булл Бригантино» и «Америка Минейро». В текущем сезоне хавбек играл за «Америку». В 34 матчах он забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.
Ранее Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Педриньо, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив».