военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Колосков считает, что надо возвращать на стадионы крепкие напитки

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что на стадионах можно продавать не только пиво, но и другие алкогольные напитки.
Колосков считает, что надо возвращать на стадионы крепкие напитки
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я уже говорил, что и водку надо возвращать на стадионы. Приходя на футбол, люди должны получать полное удовольствие. Кто хочет напиться, тот это сделает до этого. Все же приходят на арену отдохнуть, поэтому вполне было бы комфортно выпить по 100 г и покушать», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее бывший тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что продажа пива на стадионах должна возобновиться в качестве пилотного проекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить