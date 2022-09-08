Колосков считает, что надо возвращать на стадионы крепкие напитки

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что на стадионах можно продавать не только пиво, но и другие алкогольные напитки.

«Я уже говорил, что и водку надо возвращать на стадионы. Приходя на футбол, люди должны получать полное удовольствие. Кто хочет напиться, тот это сделает до этого. Все же приходят на арену отдохнуть, поэтому вполне было бы комфортно выпить по 100 г и покушать», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее бывший тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что продажа пива на стадионах должна возобновиться в качестве пилотного проекта.