«Будё-Глимт» и ПСВ сыграли вничью в матче Лиги Европы, Хайкин провёл на поле 90 минут

Нидерландский ПСВ и норвежский «Будё-Глимт» не смогли выявить победителя в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Игра на стадионе «Филипс» в Эйндховене завершилась со счётом 1:1.

В составе клуба из Нидерландов мяч забил Коди Гакпо (63-я минута). В норвежской команде гол на свой счёт записал Альберт Грёнбэк (44-я).

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле 90 минут.

Команды выступают в группе A вместе с английским «Арсеналом» и швейцарским «Цюрихом».

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграл ПСВ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.