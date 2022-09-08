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«Будё-Глимт» и ПСВ сыграли вничью в матче Лиги Европы, Хайкин провёл на поле 90 минут

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Нидерландский ПСВ и норвежский «Будё-Глимт» не смогли выявить победителя в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Будё-Глимт» и ПСВ сыграли вничью в матче Лиги Европы, Хайкин провёл на поле 90 минут
  • Gettyimages.ru
  • © ANP

Игра на стадионе «Филипс» в Эйндховене завершилась со счётом 1:1.

В составе клуба из Нидерландов мяч забил Коди Гакпо (63-я минута). В норвежской команде гол на свой счёт записал Альберт Грёнбэк (44-я).

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле 90 минут.

Команды выступают в группе A вместе с английским «Арсеналом» и швейцарским «Цюрихом».

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграл ПСВ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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