«Будё-Глимт» и ПСВ сыграли вничью в матче Лиги Европы, Хайкин провёл на поле 90 минут
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Игра на стадионе «Филипс» в Эйндховене завершилась со счётом 1:1.
В составе клуба из Нидерландов мяч забил Коди Гакпо (63-я минута). В норвежской команде гол на свой счёт записал Альберт Грёнбэк (44-я).
Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле 90 минут.
Команды выступают в группе A вместе с английским «Арсеналом» и швейцарским «Цюрихом».
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграл ПСВ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.