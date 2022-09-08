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Бувач считает Нгамалё быстрым и атакующим игроком с большим опытом

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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач оценил трансфер нападающего Николаса Муми Нгамалё из «Янг Бойз» в московский клуб.
Бувач считает Нгамалё быстрым и атакующим игроком с большим опытом
  • globallookpress.com
  • © Claudio De Capitani/Keystone Press Agency

«Нгамалё — быстрый атакующий игрок с большим опытом, который умеет как забивать, так и ассистировать партнёрам», — цитирует Бувача пресс-служба бело-голубых.

Он также выразил надежду, что форвард станет важным игроком для столичного клуба и поможет сделать команду ещё сильнее.

Контракт с футболистом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один.

28-летний нападающий играл за «Янг Бойз» с 2017 года. За это время он провёл за клуб 224 матча, в которых забил 40 мячей и отдал 48 результативных передач.

Ранее защитник «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.

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