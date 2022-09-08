Бувач считает Нгамалё быстрым и атакующим игроком с большим опытом

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач оценил трансфер нападающего Николаса Муми Нгамалё из «Янг Бойз» в московский клуб.

«Нгамалё — быстрый атакующий игрок с большим опытом, который умеет как забивать, так и ассистировать партнёрам», — цитирует Бувача пресс-служба бело-голубых.

Он также выразил надежду, что форвард станет важным игроком для столичного клуба и поможет сделать команду ещё сильнее.

Контракт с футболистом рассчитан на два года с опцией продления ещё на один.

28-летний нападающий играл за «Янг Бойз» с 2017 года. За это время он провёл за клуб 224 матча, в которых забил 40 мячей и отдал 48 результативных передач.

Ранее защитник «Динамо» Эли Даса поделился эмоциями от подписания контракта с московским клубом.