МОК оставил в силе санкции против российских спортсменов

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что МОК продлил действие санкций в отношении российских спортсменов.

«Все защитные меры и санкции МОК по отношению к спортсменам из России на всех международных соревнованиях остаются в силе», — цитирует Адамса пресс-служба организации.

По его словам, исполком МОК постоянно мониторит ситуацию на Украине. Адамс уточнил, что санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее в Кремле высказались об обязанности защищать интересы российских спортсменов.