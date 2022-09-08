МОК оставил в силе санкции против российских спортсменов
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«Все защитные меры и санкции МОК по отношению к спортсменам из России на всех международных соревнованиях остаются в силе», — цитирует Адамса пресс-служба организации.
По его словам, исполком МОК постоянно мониторит ситуацию на Украине. Адамс уточнил, что санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.
Ранее в Кремле высказались об обязанности защищать интересы российских спортсменов.