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«Амур» победил в гостях «Металлург», проигрывая с разницей в две шайбы

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Хабаровский «Амура» в гостях в овертайме нанёс поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Амур» победил в гостях «Металлург», проигрывая с разницей в две шайбы
  • РИА Новости

Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 5:4 в пользу команды с Дальнего Востока.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Николай Голдобин (13-я минута), Анатолий Никонцев (15-я), Данила Юров (41-я) и Джош Карри (52-я). В хабаровском клубе отличились Михала Йордана (22-я), Ярослава Лихачева (42-я), Вячеслава Грецкого (54-я) и Ивана Николишина (60-я, 61-я).

«Металлург» в следующем матче 10 сентября дома сыграет с московским «Спартаком». «Амур» 13 сентября в Хабаровске встретится с пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Ранее СКА одержал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

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