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Тихонов: не стал бы говорить, что Мевля очень сильный защитник

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Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов оценил трансфер защитника Михи Мевли из «Аланьяспора» в московский клуб.
Тихонов: не стал бы говорить, что Мевля очень сильный защитник
  • Legion-Media
  • © Buzzi

«Не могу сказать, что он как‑то сильно выделялся, когда выступал в России. Давайте не будем сравнивать, сильнее ли он кого‑то из нынешней линии обороны «Спартака». Посмотрим, как удастся встроить Мевлю в игру, но не стал бы говорить, что он какой‑то очень сильный защитник», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Контракт с футболистом рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон. Мевля будет выступать под 32-м номером.

В минувшем сезоне игрок принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о трансфере Мевли в «Спартак».

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